اليابان تسعى لشراء 100 طائرة "إف 35" لمواجهة صواريخ كوريا الشمالية

تدرس الحكومة اليابانية شراء ما يصل إلى 100 طائرة مقاتلة من طراز (إف-35) من الولايات المتحدة في صفقة تتجاوز قيمتها تريليون ين أي ما يعادل 8.8 مليار دولار.

وذكرت صحيفة نيكي أن الجيش الياباني يسعى إلى زيادة الإنفاق إلى مستويات قياسية العام المقبل لإجراء عمليات تحديث رئيسية تمكنه من إسقاط صواريخ كوريا الشمالية الباليستية؛ التي تعتبرها طوكيو تهديدا مستمرا على الرغم من تعهد بيونج يانج بالتخلي عن برنامجها النووي.

وكانت اليابان أعلنت في يوليو/ تموز الماضي أنها اختارت شركة لوكهيد مارتن لصنع رادار قوي جديد كلفتة 1.2 مليار دولار من أجل محطتين أرضيتين لمنظومة إيجيس الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية، هدفهما الحماية من أي ضربات صاروخية محتملة من كوريا الشمالية.

وتسعى طوكيو كذلك إلى مواجهة القوة الجوية والبحرية المتنامية للصين في المياه المحيطة باليابان.