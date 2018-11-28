تقنية جديدة تساعد أصحاب الهمم على استخدام الأجهزة اللوحية

توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى تقنية جديدة تسمح للمعاقين باستخدام أجهزة الكمبيوتر اللوحي التقليدية بدون مساعدة خارجية، وذلك عن طريق التحكم في تحركات المؤشر وتنفيذ النقرات على شاشات تلك الأجهزة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، نجح فريق بحثي في مؤسسة "براين جيت"، المتخصصة في تطويع وسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة المعاقين، في ابتكار واجهة مستخدم تناسب احتياجات الشخص المعاق.

وتعتمد هذه التقنية على جهاز استشعار صغير، يتم تثبيته على رأس المستخدم فوق منطقة القشرة الحركية، لتسجيل الأنشطة المخية بشكل مباشر وتحويلها إلى إشارات حركية تظهر على شاشة الكمبيوتر اللوحي.

ولا يزيد جهاز الاستشعار في حجمه عن قرص الإسبرين، وهو يرصد الإشارات المرتبطة بالحركة داخل المخ، ويقوم بفك شفرتها وإرسالها إلى أجهزة إلكترونية خارجية.

واستطاع باحثو "براين جيت" استخدام نفس التقنية في تحريك أذرع روبوتات، أو تمكين بعض المعاقين من تحريك أطرافهم التي فقدوا السيطرة عليها جراء حوادث أو أمراض.

وتتيح التقنية الجديدة للشخص المعاق تشغيل مختلف التطبيقات على الكمبيوتر اللوحي، مثل البريد الإلكتروني، وخاصية تشغيل الملفات الموسيقية وتبادل ملفات الفيديو وتصفح شبكة الإنترنت وغيرها.

ونقل موقع "تيك إكسبلور"، المتخصص في مجال التكنولوجيا، عن الباحث جايمي هندرسون، المتخصص في مجال جراحة الأعصاب بجامعة ستانفورد الأمريكية: "تعكف مؤسسة براين جيت منذ سنوات على تطوير تقنية في مجال علوم طب وهندسة الأعصاب، لتمكين المصابين بإعاقات حركية من التعامل مع الأجهزة الذكية عن طريق مجرد التفكير في الحركة التي يريدون القيام بها على الشاشة".

وأضاف: "أمر رائع أن نرى المعاقين يعبرون عن أنفسهم على شاشة الكمبيوتر أو يختارون بأنفسهم الأغنية التي يرغبون في الاستماع إليها على الكمبيوتر اللوحي".