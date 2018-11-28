نشرة أسعار بيع وشراء العملات لهذا اليوم

ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم .. وهي كالتالي: أسعار الشراء السعودي: 130 الدولار : 490 الاماراتي : 131 أسعار البيع السعودي : 140 الدولار : 535 الاماراتي: 141 وللعلم أن الأسعار غير ثابته وقابلة للتغيير في أي لحضة، وتختلف من شركة لأخرى.

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