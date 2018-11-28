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نشرة أسعار بيع وشراء العملات لهذا اليوم

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ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم .. وهي كالتالي: 

أسعار الشراء

السعودي: 130

الدولار : 490

الاماراتي : 131

أسعار البيع

 السعودي : 140

 الدولار : 535

الاماراتي: 141  

وللعلم أن الأسعار غير ثابته وقابلة للتغيير في أي لحضة، وتختلف من شركة لأخرى.

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