هيئة "الأمر بالمعروف" تعثر على مصنع خمور في العاصمة السعودية (صور)

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عثرت هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" السعودية في منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع شرطة المنطقة، على مصنع للخمور والمسكرات داخل أحد أحياء المدينة.
وقال المتحدث باسم الهيئة في الرياض محمد بن إبراهيم السبر، إن الهيئة تلقت بلاغاً عن موقع المصنع داخل نطاق عملها، وقامت بإكمال ما يلزم بالتنسيق مع الشرطة، مضيفا أنه وُجدت داخل المصنع كميات كبيرة من الخمور وأدوات تصنيعها، وضبطتها الجهات المختصة وأتلفتها.
وذكرت مصادر إعلامية سعودية أنه اتضح من خلال التحقيقات الأولية أن المصنع تديره مجموعة من العمالة الوافدة التي تقيم في المملكة بصورة غير نظامية.
ولم توضح المصادر الإعلامية المحلية نوع العقوبة التي تنتظر مجموعة العمالة الوافدة مالكة المصنع.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
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