- 1/2
- 2/2
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن مستشار رئيس الوزراء الحريري قدم إيضاحا حول استلام هبة روسية للجيش اللبناني.
وكانت صحيفة لبنانية نشرت أخبارا عن رفض لبنان هبة روسية للجيش اللبناني.
ونفى جهاز الإعلام التابع لرئيس الوزراء، يوم الثلاثاء، صحة هذه الأخبار، مؤكدا الرغبة في استلام الهبة.
وأوضح جورج شعبان، مستشار الرئيس الحريري لـmtv أنه "في أيلول علمنا أن قيادة الجيش ليست بحاجة للهبة الروسية فطلب مني الرئيس الحريري تحويل المساعدة إلى وزارة الداخلية وطلبت هذا الأمر من روسيا ولكن منذ 10 أيام تبلغت أنه لا يمكن تحويل الهبة لأن الأمر يتطلب قرارا رئاسيا".
وأضاف: "عندما تبلغنا بأنه لا يمكن تحويل الهبة من وزارة الدفاع إلى الداخلية، تم إبلاغ الروس أن وزارة الدفاع اللبنانية ستستلم الهبة وتقوم هي بتسليمها للداخلية".
© Sputnik . Ilya Pitalev
رشاش كلاشنيكوف "أ كا-74"
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن الهبة الروسية تتضمن ملايين الخراطيش لرشاشات كلاشنيكوف.
شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: كشف مصير الهبة العسكرية الروسية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .