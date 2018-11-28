لبنان: كشف مصير الهبة العسكرية الروسية

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن مستشار رئيس الوزراء الحريري قدم إيضاحا حول استلام هبة روسية للجيش اللبناني.

وكانت صحيفة لبنانية نشرت أخبارا عن رفض لبنان هبة روسية للجيش اللبناني.

ونفى جهاز الإعلام التابع لرئيس الوزراء، يوم الثلاثاء، صحة هذه الأخبار، مؤكدا الرغبة في استلام الهبة.

وأوضح جورج شعبان، مستشار الرئيس الحريري لـmtv أنه "في أيلول علمنا أن قيادة الجيش ليست بحاجة للهبة الروسية فطلب مني الرئيس الحريري تحويل المساعدة إلى وزارة الداخلية وطلبت هذا الأمر من روسيا ولكن منذ 10 أيام تبلغت أنه لا يمكن تحويل الهبة لأن الأمر يتطلب قرارا رئاسيا".

وأضاف: "عندما تبلغنا بأنه لا يمكن تحويل الهبة من وزارة الدفاع إلى الداخلية، تم إبلاغ الروس أن وزارة الدفاع اللبنانية ستستلم الهبة وتقوم هي بتسليمها للداخلية".

© Sputnik . Ilya Pitalev رشاش كلاشنيكوف "أ كا-74"

وذكر مراسل "سبوتنيك" أن الهبة الروسية تتضمن ملايين الخراطيش لرشاشات كلاشنيكوف.