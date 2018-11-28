شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين ويسرا يشاركان في إطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة والان مع التفاصيل

شارك النجم التونسي ظافر العابدين في مؤتمر افتتاح حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي تحمل هذا العام شعار "اسمعني"، مع النجمة المصرية يسرا، بمشاركة فريق منظمة الأمم المتحدة المهتم بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

المؤتمر أقيم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي للأمين العام بجامعة الدول العربية.

ويشارك ظافر في العديد من الفعاليات الاجتماعية الداعمة للمرأة عربياً وعالمياً، حيث كان ضيف شرف ندوة تحت عنوان "مفهوم الرجولة في العالم العربي وشمال أفريقيا" التي أقيمت في نيويورك بمؤسسة Japan Society، ونظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة بروموندو البرازيلية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي في مارس/آذار 2018.

وبالتوازي يمارس ظافر حاليا دوره كأحد أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الأربعين، الذي يعقد في الفترة من 20 - 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 الجاري.