شكرا لقرائتكم خبر عن جينيسيس تكشف رسميا عن نسخة 2020 من سيارة G90 والان مع التفاصيل

كشفت شركة جينيسيس Genesis التابعة لمجموعة هيونداي عن النسخة الجديدة لموديلها الفاخر G90 لعام 2020 استعدادا لعرضه رسميا أمام الجمهور بمؤتمر خاص بكوريا الجنوبية.

ونشر موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية للموديل G90 من جينيسيس Genesis في نسخته الجديدة لعام 2020، حيث ذكر أنه وإن شهد الكثير من التعديلات على التصميم الخارجي منحته مزيدا من الأناقة والرقي، إلا إنه من الداخل مازال محتفظا بنفس محرك نسخة 2015 من G90.









وفيما يخص التعديلات الخارجية للموديل، أوضح الموقع الأمريكي أن الاختلافات واضحة، بداية من واجهة السيارة التي منحت مزيدا من الحجم في العرض ووصولا للحقيبة الخلفية التي شهدت أيضا زيادة في مساحتها لتسع مزيدا من الحقائب.





وعن المحرك، قال "موتور وان" إنه متوفر بنسختين كانا قد طرحت بهما أيضا النسخة السابقة من موديل G90، فالنسخة الأولى من المحرك من فئة V6 بسعة 3.8 لتر والأخرى من فئة V8 بسعة 5.0 لتر.