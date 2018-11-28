شكرا لقرائتكم خبر عن 200 موديل مختلف من لامبورجيني في احتفال اليابان بالسيارة والان مع التفاصيل

شهدت مدينة يكوهاما اليابانية احتفالا باليوم الذي خصصته اليابان لماركة سيارات لامبورجيني Lamborghini الإيطالية بحضور ما يزيد عن 200 سيارة بمختلف الموديلات من لامبورجيني Lamborghini.

ونشر موقع "موتور وان" لقطات من الاحتفال بهذا اليوم الذي حضره الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني Lamborghini "ستيفانو دومينكالي" والسفير الإيطالي باليابان "جورجيو ستراتشي".









يأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح شركة لامبورجيني Lamborghini منفذ بيع جديد لها، ليصبح بذلك منفذ البيع التاسع للشركة الإيطالية باليابان.





وفي تصريحات له نقلها الموقع الأمريكي، قال المدير التنفيذي لشركة لامبورجيني Lamborghini إن اليابان من أهم الأسواق لشركة لامبورجيني Lamborghini بمنطقة الشرق الأدنى، كما وجه شكرا خاصا لعملاء الشركة اليابانيين الذين نظموا هذا اليوم الاحتفالي الكبير.





وكان من الموديلات التي شاركت في هذا اليوم الاحتفالي، موديل Lambos الكلاسيكي من لامبورجيني Lamborghini ، ومجموعة من موديل Aventadors، وموجموعة من موديل Huracan، وموديل Gallardo و موديل Murcielagos.

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