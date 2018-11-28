شكرا لقرائتكم خبر عن طرد طالبات حوامل من الجامعات يثير الجدل بجنوب أفريقيا والان مع التفاصيل

أعربت الحكومة الجنوب أفريقية عن تنديدها بطرد طالبات حوامل من غير زواج من جامعة "زولولاند" في الشمال الشرقي، واصفة هذا الإجراء بأنه يعزِّز غياب المساواة بين الجنسين.

وأعلن متحدث باسم لجنة المساواة الحكومية طرد شابة حامل واحدة على الأقل من الجامعة مع بلوغها الأسبوع الثالث من الحمل، مضيفا: "قيل لنا إن هناك حالات أخرى مشابهة".

ووصفت وزيرة شؤون المرأة الجنوب أفريقية باتابيل دلاميني، هذا الطرد بأنه "عنف شديد يمارس بسبب الجنس".

وأضافت في بيان: "الطالبات لم يحملن من تلقاء أنفسهن، بل لديهن شركاء في ذلك، وإنَّ طرد الطالبات وعدم المساس بشركائهن الطلاب الذكور لا يفعل شيئا سوى أنه يعمق التمييز بين الجنسين".

واعتبر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أن هذا التدبير يهدد عقودا من النضال ضد الحواجز الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.