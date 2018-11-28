شكرا لقرائتكم خبر عن سوناطراك تمنح بتروفاك البريطانية عقد غاز بقيمة 506 ملايين دولار والان مع التفاصيل

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك عبدالمنعم ولد قدور، الثلاثاء، إن الشركة منحت عقدا قيمته 60 مليار دينار (506 ملايين دولار) لشركة بتروفاك البريطانية من أجل تعزيز إنتاج الغاز في حقل تينهرت بمقدار 4.7 مليون متر مكعب يوميا.

وتقل القيمة نحو 100 مليون دولار عما أُعلن بادئ الأمر. وعزا الرئيس التنفيذي للشركة الجزائرية فرق القيمة إلى ترسية جزء من العمل، قيمته 10 مليارات دينار، على الشركة الوطنية الجزائرية للهندسة المدنية والبناء.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك الصحفيين بأن من المتوقع بدء تشغيل المشروع الذي يقع في منطقة إليزي خلال 36 شهرا.

وفي أكتوبر الماضي وقعت سوناطراك عقدا للتنقيب البحري مع شركتي النفط توتال الفرنسية وإيني الإيطالية، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال نائب رئيس سوناطراك فريد غزالي خلال حفل التوقيع "سنطلق مع شركائنا توتال وإيني تنقيبا بحريا. هذه حقبة جديدة لنا".

وتسعى الجزائر لزيادة إنتاجها من النفط لتعزيز الإيرادات بعد هبوط الأسعار في عام 2014.