شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي لصناعات الطيران" تخصص 300 مليون دولار لإعادة شراء سندات والان مع التفاصيل

أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" الثلاثاء، أن مجلس إدارتها ومساهميها قد وافقوا على تخصيص مبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار لعمليات إعادة شراء السندات، والتي سيتم إجراؤها من خلال معاملات السوق المفتوحة.

وقد قامت "دبي لصناعات الطيران" حتى الآن بإعادة شراء ما قيمته 295 مليون دولار أمريكي من السندات الأساسية المدرجة بموجب تفويض سابق بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "إن مستويات التداول الحالية لسنداتنا لا تنسجم مع تصنيفاتنا الائتمانية الحالية أو أدائنا المالي القوي أو مسار تصنيفاتنا المتوقعة. ونحن مستمرون في تعزيز رأسمالنا ووضعنا النقدي بمعدل يتيح لنا المرونة لإزالة المكونات غير الفعالة في هيكل المطلوبات، وتحسين نسب الرافعة المالية الإجمالية لدينا".

وتجدر الإشارة إلى أن "دبي لصناعات الطيران" لديها حاليا 3 مليارات دولار من السندات المتداولة ما قيمته المستحقة في أسواق رأس المال الأمريكية.