فتاة روسية صاحبة أطول أظافر في بلدها.. يصل طولها إلى 12 سم

سجلت إحدى المدونات الروسيات رقما قياسيا لتربية وتطويل أظافر يديها، لتصبح صاحبة أطول أظافر في بلدها.

أمضت إيلينا شيلنكوفا 4 سنوات في تطويل أظافرها، حتى وصل طولها إلى 12 سم، للفوز برهان مع أحد أصدقائها، الذي تحداها في عدم قدرتها على النجاح في فعل ذلك، بحسب موقع "مترو" البريطاني.

وترفض الفتاة البالغة من العمر 35 عاما، من سانت بطرسبرج الروسية، السباحة في البحر أو لعب التنس أو ارتداء القفازات، على الرغم من درجات الحرارة المنخفضة في بلادها، كل ذلك لحماية أظافرها، التي تطلق عليها اسم "أطفالي"، إذ قالت: "أمضيت 4 سنوات و3 أشهر لتطويل أظافر يدي، فأنا أعتني بها كأنها أطفالي".

على الرغم من الطول المبالغ فيه وغير الطبيعي لأظافر إيلينا، فإنها لا تواجه أي صعوبات في حياتها اليومية، لكنها اضطرت لتقديم بعض التضحيات من أجل الحفاظ على طولها، ومنها عدم الذهاب إلى البحر.

تحب "إيلينا" تطويل أظافر يديها منذ فترة المراهقة، ولكنها تعاني الآن من الخوف المستمر من احتمالية تكسرها، وكثيرا ما تنتابها الكوابيس بأنها تستيقظ بأظافر قصيرة.

وشرحت الفتاة الروسية قائلة: "ليس لدي أي مشاكل مع الأشياء التي أقوم بها يوميا، لكنني أفعل بعض الأمور بطريقة مختلفة عن معظم الأشخاص، منها على سبيل المثال، الكتابة على جهاز الكمبيوتر أو الموبايل.. أنا فقط يجب عليّ الحذر باستمرار في كل تحركاتي، كما أنني أحرص على تناول أقراص الفيتامين المخصصة للأظافر والشعر كل 6 أشهر".

أما فيما يتعلق بردود فعل الناس في الشارع، قالت إيلينا: "هناك العديد من التعليقات الإيجابية والسلبية، خصوصاً من كبار السن، فمنهم مَن يشعر بالخوف عند رؤيتها، ومنهم مَن تعجبهم ويقولون لي (كم هي رائعة) بل يطلبون التقاط الصور (السيلفي) معها".

وتختتم صاحبة أطول أظافر في روسيا قائلة: "يرى الناس الآلاف من الوجوه كل يوم، تُمحى دائما من الذاكرة، لكن شخصا يملك أظافر كهذه، لا يمكن نسيانه أبدا".