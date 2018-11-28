قناة عبرية تكشف تفاصيل لقاءات سرية بين الاحتلال ودولة عربية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشفت قناة عبرية النقاب عن لقاءات سرية ومباحثات بين إسرائيل ودولة عربية جديدة، لم تقم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.

وحسب وكالة "سبوتنيك"، ذكرت القناة العاشرة العبرية، أنّ "إسرائيل أدارت لقاءات سرية ومباحثات مكثفة مع مسؤولين سودانيين، بهدف إدارة مباحثات بين إسرائيل والسودان".

وأضافت أنّ "مبعوثًا إسرائيليًّا خاصًا التقى سرًا قبل عام مسؤولين سودانيين بارزين في إسطنبول التركية؛ بهدف تجديد المباحثات بين البلدين، حيث أدار المباحثات دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى، سبق له العمل كمبعوث إسرائيلي خاص لدول الخليج، منذ تسعينيات القرن الماضي، مع مبعوث خاص للرئيس السوداني، عمر البشير".

وأشارت القناة إلى أنّ الدبلوماسي الإسرائيلي ـ لم يذكر اسمه ـ أدار مباحثات مكثفة مع دول عربية وإسلامية لا تقيم علاقات مع إسرائيل، وهو يعمل في السر دومًا، حيث سبق لهذا المسؤول الإسرائيلي أن التقى مسؤولين سودانيين، على رأسهم أحد المساعدين المقربين من رئيس المخابرات السودانية، محمد عطا.

وأوضحت أنّ اللقاء السوداني الإسرائيلي جرى في مكتب رجل أعمال تركي، مقرب من الرئيس السوداني عمر البشير، وتحدثا حول تقديم إسرائيل مساعدات اقتصادية وطبية وزراعية.