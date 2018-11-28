قطع طرق في لبنان تضامنًا مع رئيس الحكومة.. تعرّف على السبب

وحسب وكالة "سبوتنيك"، قطع مناصرو "المستقبل" الطرق بالإطارات المشتعلة، لكن سرعان ما عملت القوى الأمنية وفوج الإطفاء على إعادة فتحها.
وأصدرت قيادة "المستقبل" بيانًا لمؤيديها، للامتناع عن أي ردود فعل سلبية كقطع الطرقات وإحراق الإطارات، ودعت إلى التزام حدود القانون والتعاون مع السلطات المختصة وعدم الانجرار وراء الدعوات التي من شأنها الإخلال بالاستقرار.
وأضاف وهاب: "المتعهد رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة هو معلم الحريري وهو من يدير جميع الأمور والجميع يتكلم عنه والجميع يخاف من رفع الصوت بوجه الخواجة".
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