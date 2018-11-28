قطع طرق في لبنان تضامنًا مع رئيس الحكومة.. تعرّف على السبب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قطع مناصرو رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، زعيم "تيار المستقبل" سعد الدين الحريري، الطرق في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية؛ احتجاجًا على حديث رئيس "تيار التوحيد العربي" وئام وهاب، الذي وصف فيه الحريري بـ"الكاراكوز".

وحسب وكالة "سبوتنيك"، قطع مناصرو "المستقبل" الطرق بالإطارات المشتعلة، لكن سرعان ما عملت القوى الأمنية وفوج الإطفاء على إعادة فتحها.

وأصدرت قيادة "المستقبل" بيانًا لمؤيديها، للامتناع عن أي ردود فعل سلبية كقطع الطرقات وإحراق الإطارات، ودعت إلى التزام حدود القانون والتعاون مع السلطات المختصة وعدم الانجرار وراء الدعوات التي من شأنها الإخلال بالاستقرار.

وكان الوزير السابق وئام وهاب قد تهجم على رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري، وقال في مقابلة تلفزيونية: "ما هي إنجازات رئيس الحكومة المكلف​سعد الحريري؟ ما هي إنجازات هذا الكاراكوز؟ لو لم يكن ابن رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري​من يشغله ناطور بناية عنده؟ لو لم يكن ابن رفيق الحريري لكان إذا أرسل سيرته الذاتية على شركة معينة ما كانت قد تقبل به".

وأضاف وهاب: "المتعهد رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة هو معلم الحريري وهو من يدير جميع الأمور والجميع يتكلم عنه والجميع يخاف من رفع الصوت بوجه الخواجة".