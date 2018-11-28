هل زورت ناسا هبوطها على القمر؟ مسئول روسى يهدد بالتحقيق

شكك العديد من الأشخاص فى حقيقة هبوط وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على القمر، والآن هدد مسئول روسى بمعرفة ما إذا كانت الهبوط على القمر مزور أم حقيقة، وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان يمزح أم يتحدث بشكل جدى، أدلى دميترى روجوزين، رئيس Roscosmos ، بهذه التعليقات فى فيديو نشر على تويتر، وابتسم خلال قول هذا التهديد مما شكك البعض فى جديته.

وهذه ليست المرة الأولى التى تقترح فيها روسيا التحقق من الهبوط على سطح القمر، ففى عام 2015، كتب فلاديمير ماركن، وهو متحدث باسم لجنة التحقيق الروسية، عمودا لجريدة "إزفيستيا" دعا فيه إلى إجراء تحقيق فى مهمات القمر الرائدة، وكتب :"نحن لا نؤمن بأنهم لم يطيروا إلى القمر، ولكن سيكشف تحقيق ما حدث.

وفى أمريكا، يعتقد 21 مليون شخص أن الهبوط على سطح القمر مزيف، على الرغم من الصور من التلسكوبات التى تظهر بوضوح الأعلام التى خلفتها مهمات أبوللو.