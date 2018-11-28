ولي العهد السعودي يصل تونس قادما من مصر

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مطار القاهرة
وصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، إلى تونس في إطار جولته العربية قبل توجه إلى الأرجنتين، قادما من القاهرة بعد لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد المستشار السياسي للرئيس التونسي نور الدين بن تيشة، أن بن سلمان مرحب به في تونس كبقية الأشقاء العرب، قائلا «إن رئيس الجمهورية حرص منذ توليه مهامه على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة».
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