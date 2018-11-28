الان تتابع هذه التطبيقات تحمي المحادثات الخاصة! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365:

قالت بوابة الاتصالات “تيلتاريف.دي” إن المستخدم ربما يشارك المعلومات أو البيانات الخاصة عن طريق تطبيقات التراسل الفوري، مشيرةً إلى وجود بعض التطبيقات، التي تحمي مثل هذه المراسلات إذا وقع الهاتف الذكي في يد غريبة، مثل ثريما وسيغنال وواير.

وأوضحت بوابة الاتصالات الألمانية أن حماية هذه المحادثات تتم بواسطة شفرة أمان، ورغم أن تطبيق Telegram لا يوفر تأمين الدخول العام، إلا أنه يسمح بتأمين بعض المحادثات الفردية، ولا يوفر تطبيق واتس آب الشهير أي لتأمين الدخول إلى التطبيق بواسطة كلمة مرور.

وبشكل عام ينصح الخبراء الألمان بإعداد قفل الشاشة وتفعيله بمجرد ابتعاد الهاتف عن يد المستخدم، ويمكن القيام بمثل هذه الخطوات في إعدادات الأمان.