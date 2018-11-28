السبسي يعلق على «الترحيب» بمحمد بن سلمان في تونس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي علّق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على فكرة الترحيب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الحالية للبلاد. وقال السبسي في تصريح نقلته قناة "العربية"، إنّه في التقاليد التونسية لا يمكن أن يتم الترحيب بالمرء في عقر داره، في إشارة من السبسي إلى أنه يعتبر ابن سلمان يوجد على أرض بلاده وليس ضيفًا على تونس. جاءت تصريحات السبسي في معرض حديثه عن مدى متانة العلاقات السعودية التونسية، وتأكيده على عمق هذه العلاقات على مدار الأجيال المتعاقبة من الزعماء. وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى المطار الرئاسي في العوينة بتونس، مساء أمس في زيارة رسمية، بعد زيارة إلى مصر، أجرى خلالها مباحثات مع المصري عبد الفتاح السيسي.

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