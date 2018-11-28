اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أفاد مصدر عسكري بوزارة الدفاع اليمينة، بأنّ طيران التحالف جدّد غاراته على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنّ طيران التحالف شنّ الثلاثاء، ست غارات على منطقة البقع في مديرية كتاف شرق صعدة.
وأضاف أن التحالف استهدف بغارة منطقة آل علي في مديرية رازح غرب صعدة.
في السياق ذاته، نفّذ الجيش السعودي قصفًا صاروخيًّا ومدفعيًّا على مناطق متفرقة في مديريات رازح ومنبة وباقم الواقعة على الشريط الحدودي.
وذكر المصدر العسكري في وزارة الدفاع بصنعاء أن طيران التحالف نفذ أربع غارات على مديرية الحالي، غارتان استهدفتا محيط منتجع الواحة السياحي، وأخرى على مدينة الصالح، ورابعة غرب جولة السفينة.
شكرا لقرائتكم خبر عن غارات للتحالف العربي على عدة جبهات في اليمن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصر العربية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصر العربية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .