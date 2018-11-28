بعد الأزمة مع روسيا.. رئيس البرلمان الأوكراني يوجّه طلبًا عاجلًا لـ«الناتو»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن رئيس البرلمان الأوكراني، آندريه باروبى، أنّه دعا الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى زيادة تواجد سفنهم وطائراتهم في بحر آزوف والبحر الأسود بعد حادث مضيق كيرتش.

وكتب رئيس البرلمان في تغريدة له على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، دعوت الدول الأعضاء في الناتو لزيادة تواجد سفنهم وطائراتهم في المجال الجوي للبحر الأسود وبحر آزوف، فهذا هو الضمان الأمني الوحيد".

وأيّد مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اقتراح الرئيس بيترو بوروشينكو، فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد بعد حادث مضيق كيرتش.

يأتي هذا عقب احتجاز قوات خفر السواحل التابعة لجهاز الأمن الروسي، ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، وهي قاربا "بيرديانسك" و"نيكوبول" وسفينة القطر "ياني كابو"، في منطقة مضيق كيرتش يوم الأحد الماضي.

وأكد الأمن الروسي أن السفن الأوكرانية الثلاث دخلت المياه الإقليمية الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، حيث بدأت مناورة خطيرة بدلًا من الاستجابة لمطالب الجانب الروسي بالتوقف عن الحركة، وهو ما نفته كييف.