بعد الأزمة مع روسيا.. رئيس البرلمان الأوكراني يوجّه طلبًا عاجلًا لـ«الناتو»

وأيّد مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اقتراح الرئيس بيترو بوروشينكو، فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد بعد حادث مضيق كيرتش.
يأتي هذا عقب احتجاز قوات خفر السواحل التابعة لجهاز الأمن الروسي، ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، وهي قاربا "بيرديانسك" و"نيكوبول" وسفينة القطر "ياني كابو"، في منطقة مضيق كيرتش يوم الأحد الماضي.
وأكد الأمن الروسي أن السفن الأوكرانية الثلاث دخلت المياه الإقليمية الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، حيث بدأت مناورة خطيرة بدلًا من الاستجابة لمطالب الجانب الروسي بالتوقف عن الحركة، وهو ما نفته كييف.
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