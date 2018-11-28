اعتراف أمريكي: روسيا والصين تتفوقان علينا في جوانب عسكرية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية "أوكلاهاما" جيم إينهوف إنّ روسيا والصين تتفوقان على الولايات المتحدة في عدد من الجوانب العسكرية، بما في ذلك تحديث الثالوث النووي، وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها.

وصرح خلال جلسة استماع لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، حسب وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "أحيانًا يتفاجأ الناس عندما يعلمون أنّ بعض الأشياء التي تقوم بها الصين وروسيا متقدمة عنا في مجالات كثيرة، بناء السفن والإصلاح، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الضوء.. إنهم لم يبدؤوا في هذا بعد، لكنهم يتفوقون علينا بشدة".

وأضاف: "الحرب الإلكترونية، الثالوث النووي.. لم نفعل شيئًا فيما يتعلق بالتحديث، مدفعية الدفاع الجوي.. لقد تجاوزتنا كل من الصين وروسيا في المدى وفي القوة القتالية".

وأكّد السيناتور الأمريكي أنّه يتعين على المشرعين الأمريكيين التوصل إلى استجابة كافية للتقدم الذي أحرزته موسكو وبكين.