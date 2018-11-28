في نيويورك.. اتهام 6 روس بالاحتيال عبر الإنترنت

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن مكتب المدعي العام بولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الأربعاء، اتهام ستة مواطنين روس واثنان من مواطني كازخستان، بالاحتيال عن طريق الإنترنت في محكمة بروكلين، حيث تم القبض على ثلاثة منهم من مواطنين روسيا وكازخستان.

وجاء في بيان المدعي العام، حسب وكالة "سبوتنيك": "تم القبض على أفسيانيكوف الشهر الماضي، في ماليزيا، وعلى جوكوف في بلغاريا بداية هذا الشهر، وعلى تيماتشينكو في إستونيا بداية هذا الشهر، وتم القبض عليهم بناء على طلب من الولايات المتحدة، وهم الآن في انتظار الترحيل، ولا يزال باقي المتهمون أحرارًا".

وأضاف البيان: "تم توجيه الاتهام في محكمة بروكلين الفدرالية اليوم، وفقًا لـ13 مادة، الاتهام بارتكاب انتهاكات إجرامية بسبب المشاركة في إعلانات رقمية للاحتيال".

تجدر الإشارة إلى أنّهم متهمون بالاحتيال، واختراق الكمبيوتر، وسرقة البيانات الشخصية وغسيل الأموال.

يذكر أن المتورطون هم الروس ألكساندر جوكوف، بوريس تيموكين، ميخائيل أندرييف، دينيس أفدييف، ديمتري نوفيكوف، ألكساندر إيساييف، ومواطنو كازاخستان سيرغي أفسيانيكوف و يفغيني تيماشينكو.