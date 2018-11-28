تركيا : توجيهات عليا واضحة للفريق القاتل بتصفية خاشقجى فورا وليس مفاوضته وارجاعه للبلد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن استماعه لتسجيل قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي تصريحات لصحيفة “زود دويتشي تسايتونج” الألمانية، قال الوزير التركي “خاشقجي قُتل في غضون 7 دقائق، هذه جريمة ارتكبت عمداً”. وأوضح أن الجريمة لم ترتكب لأن المتهمين بقتل خاشقجي فشلوا في إقناعه بالعودة إلى بلاده، مبيناً أن “صوت خبير الطب الشرعي كان يستمع إلى الموسيقى وهو يعطي الأوامر عند تقطيع الجثة، يفهم من هذا أنه استمتع بفعلته”، مضيفاً “إنهم أناس يحبون التقطيع، هذا مثير للاشمئزاز”.

وقال جاويش أوغلو، إن تركيا “لا تصدق” أن المتهمين بقتل خاشقجي ارتكبوا جريمتهم من تلقاء أنفسهم، مضيفاً أن “الأشخاص الذين حضروا لتركيا لقتل خاشقجي لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، ونحن متأكدون من ذلك. ما كانوا ليتجرأوا على فعل هذا الأمر، وبالطبع أنا لا أتحدث بدون دليل”. وقال إنه “لا يمكن توجيه الاتهامات قبل أن تكون هناك أدلة قاطعة، رغم أن هناك الكثيرين يحمّلون ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مسؤولية القتل”