رغم العقوبات الامريكية الخطوط الجوية القطرية تعلن زيادة عدد رحلاتها الى ايران

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365
أعلنت الخطوط الجوية القطرية الإثنين أنها ستزيد رحلاتها إلى إيران بالرغم من العقوبات الاميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وذكرت الشركة في بيان أنها ستزيد رحلاتها الى مدينتي شيراز وطهران ابتداءً من كانون الثاني/يناير 2019، وستبدأ في شباط/فبراير بتسيير رحلتين أسبوعيا الى اصفهان.
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن هذه الرحلات الجديدة “دليل اضافي على التزام الخطوط القطرية مع ايران”.
وكان الباكر قد أعلن الشهر الماضي عن استمرار رحلات الشركة القطرية إلى إيران بالرغم من الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها واشنطن على طهران.
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