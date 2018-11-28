واشنطن توافق على بيع 10 مروحيات "أباتشي" إلى مصر

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان أصدرته الوكالة: "قررت وزارة الخارجية الموافقة دعم عسكري خارجي محتمل لمصر من عشر مروحيات هجومية من طراز "آي إن-64 أي- أباتشي" بتكلفة تقدر بـ 1 مليار دولار"، كما وافقت على بيع ذخيرة بتكلفة 201 مليون دولار.

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وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن قوات الشرطة استهدفت مجموعة إرهابية في شمال سيناء، وتبادلت إطلاق النار معها، مما أدى إلى مقتل 7 من المجموعة.

وقالت الوزارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن "قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش".

وتابع البيان: "كما نجحت قوات الأمن في تتبع خطوط سير باقي المجموعة وتحديد تواجد 5 منهم شمال الطريق الدائري على مقربة من المنطقة الأولى وتم تبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرعهم".