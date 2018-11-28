حريق هائل في الصين.. مصرع 22 شخصًا واحتراق 38 شاحنة و12 سيارة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لقي 22 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 22 آخرون، اليوم الأربعاء، جرّاء انفجار بالقرب من مصنع للكيماويات في مدينة تشانزياكو بشمال الصين.

وجاء في بيان إدارة المدينة، حسب "سبوتنيك"، أنّ الحادث وقع ليلة الأربعاء، الساعة 00:41 بالتوقيت المحلي، بالقرب من مصنع الكيماويات في منطقة تسياودون.

ووفقًا لبيانات السلطات، تم التأكيد في الوقت الراهن على وفاة 22 شخصًا، وإصابة 22 آخرين.

وتفيد التقارير بأنّه نتيجة لحريق نشأ بسبب الانفجار، احترقت 38 شاحنة و12 سيارة، ومازال العمل في البحث والإنقاذ مستمرًا، ويجري التحقيق في أسباب الحادث.