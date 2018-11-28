أمير قطر يتحدث عن الأزمة الخليجية.. ماذا قال لـ«أردوغان»؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نشر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثان، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، تحدّث فيه عن الأزمة الخليجية.

وقال تميم خلال اجتماعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب "سبوتنيك"، إنّه لا ينسى وقوف تركيا إلى جانب قطر في الأزمة الخليجية، مضيفًا: "الأزمة انظلمت فيها قطر".

وأضاف تميم: "تركيا وقفت خلال الأزمة الخليجية مع الحق، وأثبتت للعالم أن الاتهامات التي وجهت إلى قطر كانت زائفة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد رحب بأمير قطر وبالوفد المرافق له، خلال زيارة الأخير له يوم الاثنين الماضي.

وأعرب أردوغان عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين في الذكرى الـ45 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.

وقال أردوغان إنّ قطر وقفت إلى جانب تركيا في مواجهة محاولات المضاربة التي استهدفت الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة، شاكرًا قطر باسمه واسم الشعب التركي إزاء التضامن والتعاون القوي الذي أظهرته.