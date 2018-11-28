روسيا تكشف عن 200 نموذج من أسلحة مكافحة الإرهاب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي افتتح معرض "IDEAS 2018" للصناعات الدفاعية، الثلاثاء، في عاصمة باكستان كراتشي، حيث كشفت روسيا فيه عن 200 نموذج من أسلحتها.

تمثل روسيا في المعرض، شركات "روس أوبورون إكسبورت" المصدرة للأسلحة و"الأنظمة فائقة الدقة" و"سبارك".

وعرضت شركة "روس أوبورون إكسبورت" طيفًا واسعًا من أسلحة وأجهزة مكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان أصدرته الشركة، أنّ أسلحتها ستلفت أنظار المشترين المستقبليين في المعرض الباكستاني، ومن أهمها منظومتا "كورنيت إي إم" و"ميتيس إم 1" المضادتان للدبابات، وبنادق كلاشينكوف "آكا-101" و"آكا-102" و"آكا-103" و"آكا-104" وناقلة الأفراد المدرعة "بي تي آر-82 آ" وعربة المشاة القتالية "بي إم بي-3" وكذلك مروحيتا "مي-35" و"مي-17".

وذكر البيان: "دول العالم لا تسعى إلى إزالة آثار العمليات الإرهابية فحسب، بل وإلى الحيلولة دون تدبيرها وارتكابها، لذلك اقترحت الشركة على زبائنها إلى جانب الأسلحة المذكورة طائرتي "أورلان-10 في" و"تاخيون" من دون طيار، ورادارات متطورة ومجموعات الحرب الإلكترونية الخاصة بمكافحة الدرونات صغيرة الحجم".