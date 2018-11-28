روسيا تكشف عن 200 نموذج من أسلحة مكافحة الإرهاب

وعرضت شركة "روس أوبورون إكسبورت" طيفًا واسعًا من أسلحة وأجهزة مكافحة الإرهاب.
وجاء في بيان أصدرته الشركة، أنّ أسلحتها ستلفت أنظار المشترين المستقبليين في المعرض الباكستاني، ومن أهمها منظومتا "كورنيت إي إم" و"ميتيس إم 1" المضادتان للدبابات، وبنادق كلاشينكوف "آكا-101" و"آكا-102" و"آكا-103" و"آكا-104" وناقلة الأفراد المدرعة "بي تي آر-82 آ" وعربة المشاة القتالية "بي إم بي-3" وكذلك مروحيتا "مي-35" و"مي-17".
وذكر البيان: "دول العالم لا تسعى إلى إزالة آثار العمليات الإرهابية فحسب، بل وإلى الحيلولة دون تدبيرها وارتكابها، لذلك اقترحت الشركة على زبائنها إلى جانب الأسلحة المذكورة طائرتي "أورلان-10 في" و"تاخيون" من دون طيار، ورادارات متطورة ومجموعات الحرب الإلكترونية الخاصة بمكافحة الدرونات صغيرة الحجم".
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