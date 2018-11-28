صفقة القرن.. فلسطين تفضح توجهات ترامب وتكشف «الأزمة الصعبة»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تُعمّق من الفجوة بين المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية.

وذكرت الوزارة - في بيانٍ أوردته "روسيا اليوم" - أنّ هذه التحركات أيضًا تسبّب إحراجًا دوليًّا متصاعدًا للولايات المتحدة بسبب القرارات والسياسات المنحازة للاحتلال والانقلاب الأمريكي على الشرعية الدولية ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها.

وأضافت: "هناك انحياز أمريكي مطلق من خلال الصيغ والمواقف التي تتضمنها صفقة القرن المزعومة.. ومن خلال التوقيت المُناسب لنتنياهو ومصالح اليمين الحاكم في إسرائيل".

وأكدت أنّ إدارة الرئيس الأمريكي تواجه أزمة في كيفية الانتهاء من صياغة "صفقة القرن"، مستدلةً بما أسمته بـ"سيل التصريحات والتسريبات التي تصدر عن فريق الإدارة الأمريكية الذي يتولى افتعال الضجيج عليها، بالإضافة للعديد من التصريحات المتضاربة التي لم تستقر بعد على موعد محدد ونهائي للإعلان عن (صفقة القرن)".