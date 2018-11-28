الخرطوم تستضيف اجتماعًا لدول جوار ليبيا.. و«هؤلاء» أبرز الحضور

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنّ الخرطوم ستستضيف يوم الخميس المقبل الاجتماع الوزاري لليبيا" target="_blank">دول جوار ليبيا، بالإضافة لفرنسا وإيطاليا.

وجاء في بيان للخارجية السودانية، أوردته "روسيا اليوم"، أنّ حكومة الوفاق الوطني الليبية أيضًا ستحضر الاجتماع بالإضافة لممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية لليبيا، وممثلين عن الاتحادين الإفريقي والأوروبي.

وأشار بيان الدبلوماسية السودانية إلى أنّ الاجتماع يهدف لدفع جهود التسوية السياسية في ليبيا، ومناقشة انعكاسات الأوضاع فيها على الأمن الإقليمي وقضايا الإرهاب وتهريب البشر والجريمة العابرة للحدود.

وذكرت الوزارة أنّ جميع ليبيا" target="_blank">دول جوار ليبيا وحكومة الوفاق الوطني أكدت مشاركتها في الاجتماع إلى جانب مشاركة غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.