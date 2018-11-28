اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي
وفي مقابلة مع التلفزيون التونسي، كشف الأمير محمد سبب زيارته إلى تونس قائلًا: "من المستحيل أن تكون لي جولة في بلدان الشمال الإفريقي من دون أن أزور تونس".
وأضاف: "دورنا في أن نبني على ما أقامه الأولون.. وهذا ما نقوم به الآن".
وشهدت تونس، الاثنين والثلاثاء، احتجاجات شعبية ضد الزيارة، واتهم فيها ناشطون مدنيون وسياسيون بن سلمان بالتورط في قتل الصحفي السعودي، وهو ما كانت ذهبت إليه تقارير غربية أيضًا.
شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يكشف سبب زيارته إلى تونس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصر العربية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصر العربية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .