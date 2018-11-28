ولي العهد السعودي يكشف سبب زيارته إلى تونس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

وفي مقابلة مع التلفزيون التونسي، كشف الأمير محمد سبب زيارته إلى تونس قائلًا: "من المستحيل أن تكون لي جولة في بلدان الشمال الإفريقي من دون أن أزور تونس".

وأضاف: "دورنا في أن نبني على ما أقامه الأولون.. وهذا ما نقوم به الآن".

ويقوم الأمير محمد بن سلمان بجولة خارجية تشمل عددًا من الدول العربية بدأها بالإمارات، ومن ثم انتقل إلى البحرين فمصر، وحلّ ضيفًا في تونس، حيث استقبله الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وقلده أعلى وسام في البلاد.

واستقبل السبسي في وقت سابق الثلاثاء، ولي العهد السعودي في مطار تونس قرطاج الدولي، في إطار جولة عربية يجريها الأخير، هي الأولى له خارج البلاد منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول، في أكتوبر الماضي، وما تلا ذلك من ضغوط دولية على المملكة وشخص ولي العهد.

وشهدت تونس، الاثنين والثلاثاء، احتجاجات شعبية ضد الزيارة، واتهم فيها ناشطون مدنيون وسياسيون بن سلمان بالتورط في قتل الصحفي السعودي، وهو ما كانت ذهبت إليه تقارير غربية أيضًا.