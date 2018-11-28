بالفيديو... أمير قطر يتحدث عن الأزمة الخليجية خلال اجتماعه مع أردوغان

وقال تميم خلال اجتماعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا ينسى وقوف تركيا إلى جانب قطر في الأزمة الخليجية، وهي الأزمة التي "انظلمت فيها قطر" على حد تعبيره.

وتابع تميم:

إن تركيا وقفت خلال الأزمة الخليجية مع الحق، وأثبتت للعالم أن الاتهامات التي وجهت إلى قطر كانت زائفة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد رحب بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وبالوفد القطري المرافق له، خلال زيارة الأخير له يوم الإثنين الماضي.

وأعرب أردوغان عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين في الذكرى الـ45 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.

وشدد أردوغان أن قطر وقفت إلى جانب تركيا في مواجهة محاولات المضاربة التي استهدفت الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة، شاكرا قطر باسمه واسم الشعب التركي إزاء التضامن والتعاون القوي الذي أظهرته.