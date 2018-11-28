بدأ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إجراءات تسليم 15 طفلا جندتهم مليشيا الحوثي الانقلابية كمقاتلين للحكومة الشرعية.
وأعلن التحالف في بيان صحفي أن قواته قامت بحماية أكثر من 100 طفل من الموت وسلمتهم لأهاليهم بعد تأهيلهم.
وأضاف البيان "الحفاظ على سلامة الأطفال وعدم الزج بهم في الحروب وتأثرهم بها من اهتمامات قوات التحالف".
وأكد التحالف أن مليشيات الحوثي الإرهابية، لا تزال مستمرة في تجنيد الأطفال وتعرضهم للهلاك.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يبدأ إجراءات تسليم الحكومة أطفالا جندهم الحوثيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.