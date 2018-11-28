كتب - عاصم الأنصاري:
تمكنت شركة مايكروسوفت، لأول مرة منذ ثمانِ سنوات، من تخطي شركة أبل بمقياس القيمة السوقية الإجمالية، ووصلت إلى 812.93 مليار دولار، بينما تبعتها أبل بـ 812.60 مليار دولار.
وتجاوزت "أبل" "مايكروسوفت" لأول مرة في 2010 وبعدها تراجعت الأخيرة بشكل كبير، لكن عودتها إلى القيمة السوقية الأعلى حاليًا يعبر عن جهد خارق في تقديم خدمات وتقنيات منوعة لمنافسة شركات مثل "جوجل" و"أبل" على القمة.
وقد شهدت "أبل" اهتزازًا في قيمتها مؤخرًا، بسبب مبيعاتها وتراجع أسهمها بنحو 300 مليار دولار، بعد أن سبق وتخطت التريليون قبل نحو 3 أشهر.
ويجدر القول أن هذه القيمة السوقية مؤقتة، لكن بالرغم من ذلك تعتبر فرصة للمنافسة بين الشركتين نحو عرش القيمة الأعلى بالعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤقتًا.. "مايكروسوفت" تطيح "أبل" من عرش الشركة الأغلى بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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