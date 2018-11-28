شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام هاتفية تهمك.. تساعدك وتنقذك في حالات كثيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدم الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، حصراً بعدة أرقام هاتفية مهمة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة على حد سواء. وقال الحمادي عبر “تويتر”: “أرقام هاتفية تهمك جداً إذا كنت داخل السعودية، تساعدك وتنقذك في حالات كثيرة، احفظها وعلّمها غيرك”. (١٩١٩) بلاغات العنف الأسري.

(١١٦١١١) خط مساندة الطفل.

(٩٣٧) طلب استشارات طبية.

(٩٨٠) مكافحة الفساد الإداري.

(١٩٠٩) مكافحة عمليات الابتزاز.

(٩٤٠) بلاغات البلديات.

(١٩٠٠) بلاغات التجارة.

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