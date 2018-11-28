شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر تونس بعد زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – اليوم الجمهورية التونسية. وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته قصر قرطاج فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، كما كان في وداع سمو ولي العهد في مطار الرئاسة دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وعدد من كبار المسؤولين .

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر تونس بعد زيارة رسمية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .