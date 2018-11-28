شكرا لقرائتكم خبر عن «التلوث» يُغلق مناطق السباحة بكورنيش جدة.. ومطالب بالتحقيق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أغلق حرس الحدود المناطق المخصصة للسباحة في الواجهة البحرية الجديدة بكورنيش محافظة جدة. وأوضح “عدّاد مشاريع جدة” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم إغلاق المناطق المخصصة للسباحة في الواجهة البحرية؛ وذلك بعد وجود ملاحظات ومؤشرات تلوث في المياه. وناشد رواد مواقع التواصل من الجهات المعنية فتح تحقيق في هذا الأمر، ومساءلة الجهة المسؤولة عن تلوث الواجهة البحرية.

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