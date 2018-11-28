شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على توقعات الطقس في نهاية الأسبوع.. وخريطة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع زياد الجهني، الخبير في الطقس والمناخ، هطول أمطار على عدة مناطق خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الحالة الممطرة المتوقعة نهاية الأسبوع إن شاء الله سوف تؤثر على السواحل من الوجه وضبا بشكل متوسط وتصبح غزيرة على سواحل المدينة “أملج، ينبع”، ثم تنتقل يوم السبت إلى رابغ ثم جدة وجنوبها”.

وأضاف الجهني أن السواحل ما بين أملج ورابغ معطياتها ممتازة، وما بين رابغ وجدة تحت المتابعة.