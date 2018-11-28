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شكرا لقرائتكم خبر عن ثغرة جديدة تهدد «واتساب».. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يحذر خبراء التقنية من انتشار ثغرة عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، قادمة من دولة فرنسا.
ويؤكد الخبراء أنه في حالة وصول هذه الرسالة الموجودة في الصورة رقم 1، كما هو موضح أدناه، اعلم يقيناً أن حسابك في الواتساب سوف يخترق، ولن ينفع معها التحقق بخطوتين.
ونصح خبراء التقنية بإجراء أمان وهو البحث عن جهاز وتحميل تطبيق واتساب وإدخال رقمك المستهدف، كما في “الصورة 2” وخمن الكود عدة مرات مثال “الصورة 3”.
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