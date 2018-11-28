القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه يتوقع المضي قدما في زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% مقارنة بـ10% في الوقت الحالي.
وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، قال ترامب إنه لن يقبل طلب بكين وقف زيادة الرسوم الجمركية، مضيفا أنه سيمضي قدما في فرض رسوم على بقية السلع الصينية، إذا فشل التفاوض مع بكين.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال قمة العشرين في بوينس آيرس، يوم الجمعة المقبل.
وكانت الصين أعلنت، في سبتمبر الماضي، أنها ستتخذ إجراءات تقوم على "المعاملة بالمثل" لحماية مصالحها، إذا ما مضت واشنطن في مشروعها لفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من الصين.
شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتوقع زيادة الرسوم الجمركية على بضائع الصين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بوابة العين الإخبارية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بوابة العين الإخبارية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .