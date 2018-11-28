شكرا لقرائتكم "تكتل لبنان القوي": فترة تصريف الأعمال لن تطول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 19 دقيقة في 28 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 21:03

أكد "تكتل لبنان القوي" أن "المسعى الذي يقوم به الوزير جبران باسيل هو للمساعدة والوصول إلى حل لعقدة ​تشكيل الحكومة​ وأنه ليس طرفاً في المشكلة".



وطمأن النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل برئاسة باسيل أمس، أن "فترة تصريف الأعمال لن تطول". وقال: "إن كل من له القدرة أو النية في المساعدة للوصول إلى حلول فأهلا وسهلاً ومستعدون للوقوف خلفه ومساعدته والمسألة ليست مسألة تذاكي وتشاطر".

وشدد على أن "الجهد الذي يوضع هو للحؤول دون العودة إلى الشلل في الحكم".

وأكد أن "التحديات السياسية والإقتصادية هي التي تحركنا لايجاد الحلول، أما الكلام عن عرقلة خارجية فليس صحيحاً ولا أحد في الخارج يستطيع أن يقف في وجه إرادتنا الوطنية في ملف تشكيل الحكومة وغيره من ملفات"، داعيا إلى "إيقاف عملية التهويل بالملفين الإقتصادي والمالي بالتوازي مع الجهد الذي نضعه لحل العقدة الحكومية".

وقال إنه "باستعادة الثقة بالمؤسسات يمكن حل المشاكل، فمسألة الفساد في لبنان مرتبطة بالهدر الذي يحصل وعدم احترام القوانين". وأوضح أن "المسألة المالية لا يمكن تجزئتها وماليتنا العامة بحاجة لإصلاح ولوضع حد لتجاوز الاعتمادات". وأعلن أن "التكتل بنوابه ووزرائه سيكون السد المنيع والساعي الأكبر لاحترام القوانين وعدم تجاوز حقوق الناس في ماليتهم العامة"، مطالباً "كل من ينادي بمكافحة الفساد بالعمل في المكان المناسب في إطار وقف هدر المال. فالرقابة في لبنان ليست خيارا بل واجب في هذا الاطار، ويدنا ممدودة لكل من يتفق معنا على ​محاربة الفساد​".

وأوضح كنعان أنه "يهمنا ألا تتشكل حكومة تقوم على التناقض وتعطل بعضها لأن هدفنا إنتاج حكومة تعمل وتنتج. وممنوع نقل انقساماتنا في السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية". وشدد على أنه "علينا البدء بالإصلاحات المطلوبة في ​مؤتمر سيدر​ إذ لا خيارات أخرى متوفرة للبنان". وطالب بـ"تنمية ثقافة إحترام القوانين". وقال إن "المحاسبة آتية في ظل هذا العهد".