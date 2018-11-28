شكرا لقرائتكم عائلة نزار زكا: لتشمله المظلة التي رُفعت فوق كارلوس غصن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 28 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 21:01

أعلنت عائلة نزار زكا في بيان "إننا إذ نقدّر السرعة التي تحرّكت بها الدولة اللبنانية ممثلّة بوزارة الخارجية، لمواكبة قضية كارلوس غصن، انطلاقاً من واجباتها تجاه رعاياها، إن كانوا لبنانيين أو من أصل لبناني، نكرر مطالبتنا بأن تشمل هذه الدينامية السياسية – الديبلوماسية قضية إبننا نزار المعتقل تعسفاً في إيران وهو اللبناني "القحّ" الذي خُطف إثر تلبيته دعوة رسمية من رئاسة الجمهورية الإيرانية".



واشار البيان الى انه "مرّ على اختطاف نزار ثلاثة أعوام طويلة من القهر والتعذيب واللامبالاة الرسمية تجاه قضيته العادلة، وهي أعوام تركت ندوباً قاسية عليه وعلى عائلته". وقالت: "إننا ننتظر بفارغ الصبر أن تشمل نزار المظلةُ الواقية التي رُفعت فوق غصن، بما يتيح تحريره سريعاً وعودته الى أهله. في أي حال، إن نزار يثني على هذا الجهد الديبلوماسي الفاعل، حتى لو لم يشمله بعد".