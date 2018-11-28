شكرا لقرائتكم باسيل يستدعي السفير الياباني: لإنهاء قضية غصن بكل موضوعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 28 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 20:59

استدعى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل السفير الياباني ماتاهيرو ياماغوتشي، وأبلغه أن "لبنان مهتم جدا بمتابعة قضية كارلوس غصن (رئيس مجلس إدارة شركة "ميتسوبيشي موتورز" اليابانية لصناعة السيارات إثر اتهامه بمخالفات مالية)

كونه لبنانيا منتشرا في الخارج ويمثل إحدى النجاحات اللبنانية المهمة، وموضوعه يهم الرأي العام اللبناني والدولة اللبنانية". وأكد له أن "وزارة الخارجية تتابع قضيته عبر كل الوسائل المتاحة للتأكد من أنه يتم التعامل معها بكل شفافية حسب القوانين المرعية الإجراء، وذلك بالتنسيق مع الدولة الفرنسية وكل الدول المعنية، ومع كل الجهات اللبنانية المختصة".

وتم إبلاغ السفير الياباني، عن "ورود معلومات مؤكدة إلى وزارة الخارجية عن أن ظروف توقيف غصن تشوبها علامات استفهام كثيرة"، مطالبة إياه بـ"أجوبة محددة حول مواضيع معينة عن ظروف توقيفه". وتمنت الخارجية "الإنتهاء من التحقيقات في أسرع وقت ممكن من دون التدخل في الشؤون القضائية واحترام كل حقوقه بالدفاع عن نفسه والتواصل مع عائلته ومحاميه، توصلاً إلى إنهاء هذه القضية بكل موضوعية وفقا للمعايير الدولية، ما يعزِّز علاقات لبنان باليابان ولا يؤثر عليها سلباً".



وأكدت الخارجية للسفير الياباني أنها "ستتابع بالتنسيق مع وزارة العدل وكل الجهات المختصة قضية غصن، حرصا منها على كل مواطن لبناني منتشر، لا سيما أن هذه القضية تأخذ بعداً وطنياً لدى فئات المجتمع اللبناني كافة".