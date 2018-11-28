شكرا لقرائتكم الخرطوم: شركاء جدد يدعمون برنامج نزع السلاح والتسريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - «الحياة» | منذ 23 ساعة في 27 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 00:46

كشفت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج عن موافقة دولة السويد الدخول في برنامج إدماج المسرحين ومشاريع الامن والاستقرار في الولايات الحدودية مع دولة جنوب السودان.



وقال مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الفريق صلاح الطيب عوض إن وفداً من دولة السويد زار ولاية النيل الابيض للوقوف على تجربة المفوضية في مجال مشاريع الامن واستقرار المجتمع، مؤكداً أن السويد أودعت مبالغ لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لذلك الغرض. وأوضح صلاح أن المفوضية ستدخل في برامج إعادة الإدماج واستقرار المجتمع في منطقة ابيي للمرة الأولى، وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها المفوضية مع منظمة الهجرة الدولية.

وقال إن البرنامج في ابيي يشمل شقين: الاول خاص بإدماج المسرحين والآخر يتعلق باستقرار المجتمع في ابيي.

وأكد صلاح أن المفوضية ستختتم غداً معسكر تسريح القطاع الاوسط الذي يضم 650 من المسرحين، بجانب انطلاق معسكر تسريح جنوب دارفور الذي يشتمل على 1400 من المسرحين من الحركات المسلحة والقوات المسلحة والدفاع الشعبي، اضافة إلى معسكر وسط دارفور الذين سيتم تسريحهم وإدخالهم في برامج الإدماج مع الشركاء الدوليين والوطنيين.

وقال إن الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي دخلت للمرة الأولى في برنامج إعادة الادماج، حيث رصدت مبالغ مالية لهذه البرامج ستنفذ خلال الايام المقبلة، إضافة الى أن اليوناميد دخلت أيضاً في برنامج إعادة الإدماج الذي تنفذه المفوضية في دارفور.