الجزائر.. الأمن يطيح شبكة دولية لتهريب الأموال

دبي - بواسطة محمد فارس أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر شبكة دولية لتهريب الأموال إلى الخارج، وأوقفت 11 شخصا، وحجزت مبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية.

وأسفرت العملية التي قام بها عناصر الشرطة القضائية، عن استرجاع 653 مليون سنتيم، و34340 يورو، و12682 دولارا، و50 درهما مغربيا، و50 دينارا تونسيا، و10 ليرات تركية، وفق ما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وبحسب الصحيفة، فقد أظهرت التحقيقات التي قامت بها الجهات الأمنية، أن الشبكة مختصة في تهريب الأموال إلى الخارج بتواطؤ من بعض الجهات التي ستكشف عنها التحقيقات. © Getty الشرطة الجزائرية تسترجع مبالغ كبيرة من شبكة التهريب الدولية

وأشارت الجهات الأمنية، إلى أن أفراد الشبكة لهم امتداد دولي يشمل أكثر من 5 دول، إلى جانب استعمال النصب والاحتيال خلال العديد من عملياتهم الإجرامية.

وقدم الملف الخاص بالعصابة إلى الجهات القضائية والتي ستتولى الإشراف على القضية التي تشمل تهما تتضمن تشكيل عصابة دولية بغرض الاحتيال والنصب، والتزوير، وتهريب العملة، وانتحال هوية الغير.