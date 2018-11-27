شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد أهمية استمرار الإصلاحات فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، أهمية الاستمرار في الإصلاحات التي قامت بها حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادى.

جاء ذلك خلال لقاء كوبيتش، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي في مكتبه بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكر مكتب العبادي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء - أن العبادي وكوبيتش، بحثا الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق واستمرار دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعراق في مرحلة الأعمار والاستقرار، ومشاريع الأمم المتحدة، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

وأشاد كوبيتش - وفق البيان - بما تحقق على يد العبادي خلال المرحلة الماضية في مجالات الأمن والاستقرار والاقتصاد والعلاقات الخارجية والانتصار الكبير على تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدا أهمية الحفاظ على ما تحقق والاستمرار بمسيرة الإصلاح التي بدأت خلال الحكومة الماضية.