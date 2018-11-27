مقتل العشرات من "قسد" شرق الفرات في ريف دير الزور

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أمريكيا تكبدت الكثير من الخسائر في صفوفها نتيجة المعارك التي تخوضها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في آخر معاقله شرقي البلاد على الحدود مع العراق.

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وقالت مصادر معارضة إن "قوات التحالف الدولي" زودت "قسد" بقافلة مساعدات عسكرية لتقديم الدعم لها في مواجهتها مع "داعش" وقد وصلت إلى محافظة الحسكة عبر معبر "سيمالكا" قادمة من إقليم كردستان العراق.

وتتضمن هذه القافلة أكثر من 100 شاحنة تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية وسيارات دفع رباعي إضافة إلى شاحنات محملة بالوقود وأخرى تحمل برادات مغلقة اتجهت من الطريق الدولي إلى مناطق سيطرة "قسد" في الحسكة.

ونقل موقع "دمشق الآن" عن مصادر معارضة أن أعداد القتلى من "قسد" وصلت إلى 92 قتيلا بسبب المعارك مع تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كثف عملياته ضد قوات "قسد" في الآونة الأخير في ريف دير الزور الشرقي.

ونقلت مصادر عن الأهالي المتواجدين في دير الزور قيام طيران "التحالف الدولي" بارتكاب مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات المدنيين بين قتلى وجرحى ومفقودين حيث بيّن الأهالي أن طيران التحالف قصف منازل المدنيين في قرية أبو الحسن التابعة لمدينة هجين مسبباً خراباً ودماراً كبيراً وأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع نتيجة بقاء العديد تحت الأنقاض وصعوبة الوصول إليهم لإنقاذهم.

يذكر أن الخارجية السورية راسلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عدة مرات مطالبة إياهم بـ"التحرك الفوري لإيقاف الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن بحق المدنيين الأبرياء".