أستانا تستضيف غدا الاجتماع الـ 11 للدول الضامنة حول سوريا

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وكما حصل في الجولات السابقة، سيجري خبراء من الدول الضامنة لمسار أستانا، تركيا وروسيا وإيران، غدا، محادثات تقنية، بمشاركة مراقبين من الأمم المتحدة والأردن، بحسب وكالة "الأناضول".
مسار أستانا
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
ويمثل تركيا في المحادثات نائب وزير الخارجية، سادات أونال، وإيران نائب وزير الخارجية، حسين أنصاري، فيما يمثل روسيا الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا، ألكساندر لافرينتييف.
ويمثل وفد المعارضة المسلحة، أحمد طعمه، فيما يمثل السلطات السورية المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لم ترسل أي ممثل لها في الاجتماعين الأخيريين.
تقييم شامل
ومن المنتظر أن تقيّم الأطراف التعاون على مدار العاميين الماضيين منذ انطلاق مسار أستانا، في يناير/ كانون الثاني 2017. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب، والمفاوضات المتعلقة بلجنة صياغة الدستور.
© Sputnik . Feda Shahin
ومنذ اجتماع سوتشي الأخير، عقدت الهيئات التقنية للدول الضامنة، عدة لقاءات متعلقة بالوضع الأخير لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وعودة اللاجئين، والإفراج عن المعتقلين، وإجراءات لجنة صياغة الدستور.
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