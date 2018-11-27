اليمن... 13 غارة للتحالف على صعدة والحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف شن ست غارات على منطقة البقع في مديرية كتاف شرق صعدة.

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وأضاف أن التحالف استهدف بغارة منطقة آل علي في مديرية رازح غرب صعدة.

في السياق ذاته، نفذ الجيش السعودي قصفا صاروخيا ومدفعيا على مناطق متفرقة في مديريات رازح ومنبة وباقم الواقعة على الشريط الحدودي.

على صعيد آخر، عاود طيران التحالف قصف مدينة الحديدة غربي اليمن.

وذكر المصدر العسكري في وزارة الدفاع بصنعاء أن طيران التحالف نفذ أربع غارات على مديرية الحالي، غارتان استهدفتا محيط منتجع الواحة السياحي، وأخرى على مدينة الصالح، ورابعة غرب جولة السفينة.

أما في محافظة لحج جنوبي اليمن، فشن طيران التحالف غارتين على منطقة كرش في مديرية القبيطة شمالي المحافظة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله "الحوثيين في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.