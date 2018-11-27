اليمن.. #الجيش يحقق انتصارات جديدة في جبهتي “الملاجم وقانية” بـ #البيضاء

الخليج - واس

حرر الجيش الوطني اليمني اليوم عدداً من المواقع الإستراتيجية في جبهتي (الملاجم) و(قانية) بمحافظة البيضاء وسط اليمن، بعد هجوم عنيف على مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال قائد اللواء 173 مشاة، العميد صالح المنصوري، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة “إن قوات الجيش الوطني اليمني حررتْ مفرق (أعشار) وجبال (الملفات) واستكملت تحرير جبال (الكبار) المطلة على منطقة (فضحة) و(ناطع)، واندمجت قوات الجيش المتقدمة من محوري (ناطع) و(نعمان) في مركز الفقراء”.

وأفاد الموقع الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بأن طائرات التحالف شاركت بفاعلية في إسناد الجيش اليمني، حيث دمّرت آليات كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر لمليشيا الحوثي، كما استهدفت تجمعات متفرقة للمليشيات، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي جبهة (قانية)، حررت قوات الجيش الوطني اليمني شبكة (حوران) ومحطة الغاز، فيما تواصل التقدم باتجاه نقطة (اليسبل) آخر موقع تسيطر عليه المليشيات الانقلابية في منطقة (قانية).

ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم لقوات الجيش الوطني.